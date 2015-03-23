Представительство ЕС в Украине: решение по безвизовому режиму еще не принято

Об этом "Новому времени" заявил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик. "На данный момент ничего сказать нельзя. Все зависит от Украины. Сейчас готовится отчет о выполнении Украиной второй фазы плана действий по либерализации визового режима, и уже на основании этого отчета будет приниматься решение о выполнении Украиной этого плана", - сообщил дипломат.

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По его словам, очередная миссия, которая оценит прогресс Украины по выполнению требований ЕС, прибудет в страну на этой неделе и будет работать до 27 марта. Отчет будет готов только после этого.

"На основании рекомендаций миссии Европейская комиссия примет решение (предоставлять ли безвизовый режим - НВ), определив, выполнила или не выполнила Украина необходимые условия", - пояснил Давид Стулик.

Дипломат подчеркнул, что решение представлять или не предоставлять Украине безвизовый режим будет зависеть от прогресса самой Украины.

Ранее Радио Польша распространило информацию со ссылкой на проект декларации саммита Восточного партнерства, что на этом мероприятии в мае в Риге ЕС не предложил Украине и Грузии безвизовый режим. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывал, что ЕС рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины на Рижском саммите в мае 2015 года.