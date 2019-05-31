Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП

Президент Украины подчеркнул, что будет гарантировать также защиту от вмешательства в деятельность антикоррупционных институтов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на встрече обсуждались предложения по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.

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Глава государства также подчеркнул, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

«Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев», - сказал Зеленский.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.