Крым трезвеет от "русского мира" в безденежье и под надзором спецслужб

Такие данные в ООН объявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.

Но теперь даже разговоры о свободном волеизъявлении, по закону РФ, - это уголовная статья, сообщает ТСН.

По кремлевской разнарядке "Крымнаш" можно только праздновать концертами и массовыми гуляниями. Отгуляли на "Крымнаші" в Москве и журналисты местного издания "Город". И выяснили, что массовый столичный патриотизм имеет вполне конкретное финансовое основание - по 300 рублей на душу.

Крымчан, желающих радоваться перевернутому вверх тормашками миру, все меньше. Годовщину пришествия "русского мира" жители полуострова встречают с пустыми кошельками и бешеными ценами.

Читайте такжеНа следующей неделе в Крыму можно будет услышать украинское радио

Желанные высокие пенсии и зарплаты оказались пшиком - они не успевают за ростом цен. Дороги к курортам зарастают без курортников, рельсы на железной дороге ржавеют без поездов, поля сохнут без днепровской воды. Керченский мост остается химерой. Крым трезвеет.

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