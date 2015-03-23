Крым трезвеет от "русского мира" в безденежье и под надзором спецслужб
Если бы референдум в Крыму состоялся на днях Россию за Родину выбрали бы не больше 20% крымчан.
Такие данные в ООН объявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Но теперь даже разговоры о свободном волеизъявлении, по закону РФ, - это уголовная статья, сообщает ТСН.
По кремлевской разнарядке "Крымнаш" можно только праздновать концертами и массовыми гуляниями. Отгуляли на "Крымнаші" в Москве и журналисты местного издания "Город". И выяснили, что массовый столичный патриотизм имеет вполне конкретное финансовое основание - по 300 рублей на душу.
Крымчан, желающих радоваться перевернутому вверх тормашками миру, все меньше. Годовщину пришествия "русского мира" жители полуострова встречают с пустыми кошельками и бешеными ценами.
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Желанные высокие пенсии и зарплаты оказались пшиком - они не успевают за ростом цен. Дороги к курортам зарастают без курортников, рельсы на железной дороге ржавеют без поездов, поля сохнут без днепровской воды. Керченский мост остается химерой. Крым трезвеет.
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