Зеленский после выходных посетит Францию и Германию

Программой визита предусмотрены встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, посетит с официальным визитом Французскую Республику, а во вторник, 18 июня - Федеративную Республику Германия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Программой визита предусмотрены встречи президента Украины с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дриана и Гайко Маасом «креативные идеи» по реализации Минских соглашений.

После встречи Маас заявил, что эксперты стран «нормандского формата» обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.

31 мая Ле Дриан подчеркнул, что Франция готова поддержать инициативы Зеленского по установлению мира на Донбассе.