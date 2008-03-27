Ющенко не понимает, зачем тратить время на то, что интересно 1,5-2 сотням человек

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что политическая стабильность должна быть приоритетом для большинства Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на Всеукраинском форуме интеллигенции.

По словам Президента, «каким бы ни было тяжелым демократическое большинство, я буду делать все, чтобы оно держалось, чтобы оно было эффективным, и чтобы оно действовало».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что тот диалог, который происходит последние 12 месяцев в парламенте, к сожалению, не всегда продиктован общегосударственными целями и темами. «Слишком большими, амбициозными персональными целями, и потому, когда мы говорим о болезни, как с ней попрощаться, я убежден, что нация должна с каждым днем все решительнее выступать за основы формирования политической стабильности как таковой», - сказал Президент, заметив, что без этого никогда не хватит ни сил, ни времени, ни ресурса говорить о том, что нужно человеку. «Мы тратим недели парламентской работы, делать или не делать то или иное виртуальное политическое дело, которое интересует, буквально, 1,5-2 сотни людей, а за ними одного-двух политических лидеров. Это окольные пути. Мы теряем шаг, мы теряем ресурс», - сказал В.ЮЩЕНКО.