Климкин прокомментировал провал голосования Рады за его отставку

Министр отметил, что будет работать "в переходный период" и не собирается прятаться под стол от ответственности.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его отставку, но не собирается «прятаться под стол» и будет работать, пока идет "переходный период".

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Как сообщает «Украинская правда», соответствующее заявление министр сделал в эфире «112 Украина».

"Я искренне хочу это сделать (уйти в отставку). Считаю, что это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку", - отметил глава МИД.

По его словам, он готов сотрудничать и помогать, впрочем, призывает депутатов поддержать его отставку.

"Все же призываю депутатов положительно рассмотреть мое заявление", - подчеркнул Климкин.

Министр добавил, что будет работать "в переходный период" и не собирается прятаться под стол от ответственности.

Климкин отметил, что в будущем не собирается оставлять внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв".

Напомним, сегодня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина.