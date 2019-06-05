У Зеленского начали служебное расследование из-за обвинений в плагиате речи Порошенко
Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование из-за идентичности определенных фрагментов выступления главы государства Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".
"Предварительно установлено, что работники МИД Украины, готовившие тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко", - сообщили в пресс-службе главы государства.
В Администрации президента отметили, что при этом содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно работниками АП. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.
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"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - отметили в АП.
"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных работников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - добавили в Администрации главы государства.
Как известно, пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате и утверждает, что тот украл часть речи экс-главы государства.
"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", - написал Цеголко в Facebook.
Он утверждает, что часть речи Зеленского во время встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском 5 июня в Брюсселе полностью совпала с речью Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" 31 мая в Киеве.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский.