У Зеленского начали служебное расследование из-за обвинений в плагиате речи Порошенко

В АП предварительно установили, что работники МИД Украины, готовившие тезисы для брифинга Зеленского с Туском, параллельно продолжали работать на Порошенко.

Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование из-за идентичности определенных фрагментов выступления главы государства Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины, готовившие тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко", - сообщили в пресс-службе главы государства.

В Администрации президента отметили, что при этом содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно работниками АП. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

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"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - отметили в АП.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных работников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - добавили в Администрации главы государства.

Как известно, пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате и утверждает, что тот украл часть речи экс-главы государства.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", - написал Цеголко в Facebook.

Он утверждает, что часть речи Зеленского во время встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском 5 июня в Брюсселе полностью совпала с речью Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" 31 мая в Киеве.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский.