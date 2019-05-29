«Женский сектор» или «ПОПА»: Оля Полякова предлагает придумать название для ее партии (видео)

Певица рассказала, что ей предложили как смешные, так и серьезные названия для новой политической силы.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая объявила о создании своей партии, обратилась к своим подписчикам в Instagram с призывом помочь придумать название новой политсиле.

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В видео, опубликованном Поляковой, она рассказала, что ей предложили как смешные, так и серьезные названия для партии.

«У меня к вам вопрос, потому что нам сейчас надо определиться с названием нашей партии. Есть такие прикольные названия, как Партия Оли Поляковой, то есть ПОПА. Нужно добавить – красивая ПОПА Оли Поляковой. Единственное – туда засунуть слово «Женская», и выйдет слово «ЖОПА». И в принципе, тогда не будет разницы, где мы сейчас все с вами находимся», - отметила певица.

«А если серьезно – есть такие названия, как «Женский сектор» (предложила Снежана Егорова), «Рух жінок України», «Перша жіноча партія України», - продолжила Полякова.

Напомним, украинская певица Оля Полякова объявила о своих политических амбициях и создании женской партии. Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.