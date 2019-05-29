Верховная Рада завтра заслушает отчет правительства Гройсмана

Спикер парламента Андрей Парубий призвал народных депутатов «к максимальной мобилизации».

Завтра, 30 мая, Верховная Рада заслушает отчет Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий, закрывая сегодняшнее заседание парламента.

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Он призвал народных депутатов «к максимальной мобилизации – мы будем иметь возможность завтра рассмотреть и отчет правительства».

По словам Парубия, он рассчитывает, что регламентный комитет сегодня рассмотрит законопроект о временных следственных комиссиях, примет решение и парламент завтра «будет иметь возможность перейти к рассмотрению закона о ВСК».

«Поэтому прошу завтра всех быть дисциплинированно на 10 часов утра в парламенте для продолжения нашей работы», - отметил Парубий.

В конце сегодняшнего заседания в сессионном зале было чуть больше 50-ти народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.