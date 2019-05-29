цей матеріал доступний українською

Верховная Рада завтра заслушает отчет правительства Гройсмана

14:41, 29 мая 2019
Политика
516 0
Гройсман завтра отчитается перед парламентом / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий, закрывая сегодняшнее заседание парламента.

Читайте такжеБПП проведет 30 мая заседание фракции с участием Гройсмана – депутат

Он призвал народных депутатов «к максимальной мобилизации – мы будем иметь возможность завтра рассмотреть и отчет правительства».

По словам Парубия, он рассчитывает, что регламентный комитет сегодня рассмотрит законопроект о временных следственных комиссиях, примет решение и парламент завтра «будет иметь возможность перейти к рассмотрению закона о ВСК».

«Поэтому прошу завтра всех быть дисциплинированно на 10 часов утра в парламенте для продолжения нашей работы», - отметил Парубий.

В конце сегодняшнего заседания в сессионном зале было чуть больше 50-ти народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Парубий#Верховная Рада#Гройсман#правительство Гройсмана