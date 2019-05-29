Комитет ВР рекомендовал нардепам определить судьбу Гройсмана уже завтра
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято не заседании комитета.
"Рассмотрев заявление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Комитетом по вопросам правовой политики и правосудия предлагается такое решение: рекомендовать Верховной Раде определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра", - зачитал решение председатель комитета Руслан Князевич.
Он также добавил, что, насколько ему известно, этот вопрос предлагается рассмотреть в сессионном зале 30 мая при участии Гройсмана.
Как сообщал УНИАН, 23 мая Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.
27 мая председатель ВР Андрей Парубий заявил о необходимости рассмотреть вопрос об отставке правительства и премьер-министра 30 мая.