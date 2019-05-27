В Берлине дипломаты определяют будущее Минского процесса - МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что сегодня в Берлине дипломатические советники президентов определяют будущее Минского процесса.

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Об этом Зеркаль сообщила в эфире «Радио НВ». В частности, ее спросили о том, как дальше будет развиваться Минский переговорный процесс, и будет ли в этом процессе участвовать Виктор Медведчук.

«Это вопрос, который сейчас обсуждается в Берлине на уровне дипломатических советников президентов, и они определяются относительно того, как это будет развиваться. Поэтому говорить, что уже есть определенные планы, определенные наработки еще довольно рано. Есть новый президент. У него есть свое видение. Состоялся разговор с канцлером Меркель. Сейчас встречаются дипломатические советники, то есть этот вопрос в проработке. Оно является чувствительным, и сказать, что он является легким, я вообще не могу", - отметила Зеркаль.

При этом она не уточнила, участвуют ли во встрече в Берлине все четыре представителя стран «Нормандского формата» включительно с российской делегацией.

«Я думаю, что все, кто занимался когда-либо Минским процессом, они понимают, насколько усложняют этот процесс некоторые игроки, и роль господина Медведчука для меня всегда была загадочной в этом процессе", - отметила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко осуществляет первый зарубежный визит в Германию.