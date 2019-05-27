У Зеленского прокомментировали возможность объявления дефолта Украиной

Разумков ответил на заявление Коломойского о дефолте.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского отказаться платить по долгам и объявить дефолт.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, Разумков заявил, что у нас в стране плюрализм мнений и демократия, поэтому все могут говорить, что считают нужным, в том числе бизнесмены и политики.

"Я думаю, что завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над i. Что касаемо моей субъективной точки зрения, я думаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и навряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что Украина должна последовать примеру Греции и объявить дефолт. "По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", — сказал он.

Временный дефолт в этой стране принес положительный эффект, считает Коломойский.

Платежи Украины по кредитам достигнут максимума в 2019 году, напомнил он. При этом, по его убеждению, украинцы устали от жесткой экономии, которую навязывает стране МВФ. Доказательством своих слов он назвал избрание Владимира Зеленского президентом.

Бизнесмен предположил, что если Зеленский будет "слушаться" Запада, то "станет, как Порошенко" – его рейтинги опустятся до 5–15%.

Альтернативой дефолту Коломойский назвал списание украинских долгов Соединенными Штатами и Евросоюзом. Запад не интересует Украина, он хочет "навредить России", заявил бизнесмен.