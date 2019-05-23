Лещенко заявил, что БПП хочет отобрать у него мандат

По словам нардепа, решение об отзыве депутатского мандата в ближайшие дни будет принято на кулуарном съезде блока Порошенко.

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что парламентская фракция "Блока Петра Порошенко", из которой он вышел, планирует лишить его мандата.

Об этом нардеп заявил журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре, передает "Украинская правда".

"Согласно имеющейся у меня информации, в ближайшие дни будет проведен кулуарный съезд блока Порошенко, в котором будет принято решение об отзыве у меня депутатского мандата", – сказал Лещенко.

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По словам депутата, отобрать мандат у него якобы должны в пятницу, 24 мая.

Лещенко утверждает, что после этого Генеральная прокуратура "начнет активные действия" по его преследованию.

"В связи с этим я обращаюсь к ГПУ. Я понимаю, что вы боялись идти с доказательствами в парламент, чтобы снимать иммунитет, хотя я вас к этому максимально призвал. Сейчас вы меня лишите депутатского мандата и начнете наконец-то свои следственные действия. Я с большой радостью прошу это делать быстрее, не затягивайте время, делайте это как можно активнее, пожалуйста", – заявил Лещенко, пообещав не скрываться от правоохранителей.

Дела против себя депутат считает "заговором" чиновников "с целью сохранения должностей". Он, в частности, упомянул генерального прокурора Юрия Луценко и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Нардеп также заявил, что принес правоохранителям доказательства по делу Пола Манафорта, которые уже проверило американское следствие. В документах и других носителях, по словам Лещенко, содержатся данные об украинских чиновниках.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Юрий Луценко заявил, что Сергея Лещенко вызовут на допрос относительно разглашения данных расследования о "черной бухгалтерии" Партии регионов. В ответ на это Лещенко призвал Луценко прекратить «политическое шоу, за которым стоят его узкие, дешевые, коррупционные интересы как генпрокурора».