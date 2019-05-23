Лещенко заявил, что БПП хочет отобрать у него мандат
Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что парламентская фракция "Блока Петра Порошенко", из которой он вышел, планирует лишить его мандата.
Об этом нардеп заявил журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре, передает "Украинская правда".
"Согласно имеющейся у меня информации, в ближайшие дни будет проведен кулуарный съезд блока Порошенко, в котором будет принято решение об отзыве у меня депутатского мандата", – сказал Лещенко.
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По словам депутата, отобрать мандат у него якобы должны в пятницу, 24 мая.
Лещенко утверждает, что после этого Генеральная прокуратура "начнет активные действия" по его преследованию.
"В связи с этим я обращаюсь к ГПУ. Я понимаю, что вы боялись идти с доказательствами в парламент, чтобы снимать иммунитет, хотя я вас к этому максимально призвал. Сейчас вы меня лишите депутатского мандата и начнете наконец-то свои следственные действия. Я с большой радостью прошу это делать быстрее, не затягивайте время, делайте это как можно активнее, пожалуйста", – заявил Лещенко, пообещав не скрываться от правоохранителей.
Дела против себя депутат считает "заговором" чиновников "с целью сохранения должностей". Он, в частности, упомянул генерального прокурора Юрия Луценко и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Нардеп также заявил, что принес правоохранителям доказательства по делу Пола Манафорта, которые уже проверило американское следствие. В документах и других носителях, по словам Лещенко, содержатся данные об украинских чиновниках.
Как сообщал УНИАН, 14 мая Юрий Луценко заявил, что Сергея Лещенко вызовут на допрос относительно разглашения данных расследования о "черной бухгалтерии" Партии регионов. В ответ на это Лещенко призвал Луценко прекратить «политическое шоу, за которым стоят его узкие, дешевые, коррупционные интересы как генпрокурора».