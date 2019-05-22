Украина не выживет без Евросоюза и НАТО - замглавы АП

У Зеленского заверяют, что европейский и евроатлантический курс Украины останется неизменным.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявляет, что Украина не выживет без Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".

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В частности, его спросили, не будет ли меняться новым президентом курс на НАТО.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, он так же разделяется половиной украинского населения, как минимум, и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно. И Европейский Союз, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№9037). Решение поддержали 334 народных депутата.