В НАТО Украину призвали «проявить упорство» в проведении реформ

В Альянсе заверили, что хотят для Украины свободы решать собственное будущее.

Помощник Генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес призывает украинские власти проявлять упорство в реализации реформ с целью приближения к Альянсу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Альваргонсалес сказал в Киеве на мероприятиях по случаю празднования 70-летия НАТО.

"Украина является нашим партнером. В 2008 году мы решили, что однажды Украина станет членом НАТО, и поэтому мы хотим для Украины того, что, как мы верим, является лучшим для нее", - подчеркнул Альваргонсалес.

"И то, что мы хотим для Украины, - это свобода определять свое собственное будущее. Это та модель, которую мы разделяем, - полноценная свобода, полноценный мир, полноценное процветание и стабильность", - добавил Альваргонсалес.

В этой связи он отметил, что в Альянсе решили помочь Украине на этом непростом и долгом пути. "Вы знаете, вы должны выполнить работу, и вы должны получить выгоды от этой работы", - добавил помощник генсека НАТО.

"И должны гордиться тем, что уже было достигнуто, но вы также должны быть упорными в достижении будущих целей и работать над этим изо дня в день", - подчеркнул Альваргонсалес.

"Поэтому каждый день боритесь с коррупцией, реформируйте сектор безопасности, введите общественный надзор за службами безопасности, защищайте независимость и целостность судебной ветви власти. Выгода придет от этого, и конечно, я не сомневаюсь, что вы достойны этого, потому что вы строите то, что украинский народ требовал уже в течение долгого времени, поскольку это справедливо, и никто не имеет права препятствовать вам в реализации вашего проекта и вашим национальным желаниям", - подчеркнул помощник генсека Альянса.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд пожелала новому президенту Владимиру Зеленскому сохранять курс Украины на вступление в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).