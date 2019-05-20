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Роспуск Рады: в партии Вакарчука отреагировали на возможные досрочные выборы

16:45, 20 мая 2019
Политика
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В "Голосе" Вакарчука прокомментировали заявление Зеленского о роспуске Рады / фото УНИАН

Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" будет баллотироваться на парламентских выборах, когда бы они не состоялись.

Об этом сообщается на странице политсилы в Twitter.

У Вакарчука, в частности, отметили, что, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении распустить Верховную Раду, выборы в парламент могут состояться уже в июле.

"Голос пойдет на выборы, когда бы они не были. Но настоящие изменения - это выборы по новой системе. Перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики", - отмечается в заявлении партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

Ранее, 16 мая, музыкант Святослав Вакарчук объявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах со своей новой партией "Голос".

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Теги: #Святослав Вакарчук