Роспуск Рады: в партии Вакарчука отреагировали на возможные досрочные выборы

Партия "Голос" готова идти на парламентские выборы, независимо от даты их проведения.

Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" будет баллотироваться на парламентских выборах, когда бы они не состоялись.

Об этом сообщается на странице политсилы в Twitter.

У Вакарчука, в частности, отметили, что, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении распустить Верховную Раду, выборы в парламент могут состояться уже в июле.

"Голос пойдет на выборы, когда бы они не были. Но настоящие изменения - это выборы по новой системе. Перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики", - отмечается в заявлении партии.

Новый Президент заявил о намерении распустить Верховную Раду. А это значит, что уже в июле - выборы. #Голос пойдет на выборы, когда бы они не были. Но настоящие изменения - это выборы по новой системе.



"Перевыборы по старым правилам — это продолжение старой политики. pic.twitter.com/HADS2PobS2 — Голос (@GolosZmin) May 20, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

Ранее, 16 мая, музыкант Святослав Вакарчук объявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах со своей новой партией "Голос".