Муженко о возможной отставке: Готов служить, пока в состоянии

Глава Генштаба утверждает, что встречи с Зеленским еще не было.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, комментируя вопрос возможной отставки, заверил, что будет служить в Украине, пока будет в состоянии.

Об этом сообщил в Twitter журналист Роман Кравец.

"Готов служить в Украине до того срока, пока буду способен выполнять задачи", - сказал Муженко.

Глава Генштаба добавил, что еще не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас - я не знаю, думаю, что протокол будет определять, и сам президент", - заявил Муженко касаемо возможной встречи.

Муженко еще не встречался с Зеленским #инаугурацияpic.twitter.com/fxtlNfgNSg — Roman Kravets (@RomanKravets) May 20, 2019

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде предложил действующему составу правительства подать в отставку.