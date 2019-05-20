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Муженко о возможной отставке: Готов служить, пока в состоянии

12:36, 20 мая 2019
Политика
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Глава Генштаба прокомментировал возможную отставку / УНИАН

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, комментируя вопрос возможной отставки, заверил, что будет служить в Украине, пока будет в состоянии.

Об этом сообщил в Twitter журналист Роман Кравец.

"Готов служить в Украине до того срока, пока буду способен выполнять задачи", - сказал Муженко.

Глава Генштаба добавил, что еще не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас - я не знаю, думаю, что протокол будет определять, и сам президент", - заявил Муженко касаемо возможной встречи.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде предложил действующему составу правительства подать в отставку.

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Теги: #отставка#Генштаб#Муженко