Порошенко, Гройсман и Парубий проводят встречу по итогам выступления Зеленского - нардеп

Политики обсуждают, как быть дальше после громкого выступления нового президента, сообщил Сергей Лещенко.

После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча экс-президента Петра Порошенко, главы ВР Андрея Парубия и премьера Владимира Гройсмана.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Сергей Лещенко.

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"Президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады. Новость стала холодным душем для большинства депутатов. До проведения досрочных выборов Зеленский также призвал принять новые законы о выборах, об отмене депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении. После окончания инаугурации в кабинете спикера Андрея Парубия собрались премьер-министр Владимир Гройсман и бывший президент Петр Порошенко. Они собрались думать, что делать дальше", - заявил Лещенко.

Официального подтверждения данной информации нет. При этом на странице премьера в Facebook появилось поздравительное сообщение в адрес Владимира Зеленского.

Отметим, что Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В сессионном зале Верховной Рады он принес присягу президента Украины. К присяге Зеленского привела председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины.