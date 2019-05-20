Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента
10:45, 20 мая 2019Политика
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Глава правительства пожелал успехов новому президенту.
Владимир Гройсман / REUTERS
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского со вступлением на пост главы государства.
Об этом он написал в Twitter.
"Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно. Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!" - отметил он.
Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави. Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу. І процес передачі влади так само відбувся чесно, прозоро й мирно.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 20, 2019
Успіхів у служінні на благо України, пане Президенте! pic.twitter.com/gZY5NMFRZv
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.
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