Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента

Глава правительства пожелал успехов новому президенту.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Владимира Зеленского со вступлением на пост главы государства.

Об этом он написал в Twitter.

"Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно. Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!" - отметил он.

Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду глави держави. Україна продемонструвала світу прозорість і демократичність виборчого процесу. І процес передачі влади так само відбувся чесно, прозоро й мирно.

Успіхів у служінні на благо України, пане Президенте! pic.twitter.com/gZY5NMFRZv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 20, 2019

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.