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Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента

10:45, 20 мая 2019
Политика
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Владимир Гройсман / REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

"Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно. Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!" - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.

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Теги: #Гройсман#инаугурация#Владимир Зеленский