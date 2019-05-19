СМИ назвали новые детали инаугурации Зеленского

Вечеринок или неформальных фуршетов после инаугурации не планируется.

На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Украинская правда".

На 10 утра 20 мая Зеленский приходит в Раду и принесет там присягу. Далее он пешком переходит в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Перед приемом в Мариинке ему военные должны присягнуть как главнокомандующему.

После этого Зеленский отправится на Банковую, где будет проводить двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принятию присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

Представитель МИД Екатерина Зеленко в комментарии УНИАН сообщила, что инаугурацию победителя выборов президента Владимира Зеленского 20 мая посетят президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймондс Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте, Грузии Саломе Зурабишвили, Венгрии Янош Адер и премьер-министр Молдовы Павел Филип, делегацию Российской Федерации не приглашали.

Также спикер сказала, что ожидается участие вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича, делегацию НАТО возглавит помощник генерального секретаря Алехандро Альваргонсалес.

"От Молдовы имеем подтверждение относительно премьер-министра, будет представлять Павел Филип. От Словацкой Республики будет вице-премьер-министр Рихард Раши", - сообщила Зеленко.

Также на церемонию прибудут представители правительств и парламентов государств Европейского Союза, "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и послы иностранных государств.