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СМИ назвали новые детали инаугурации Зеленского

05:15, 19 мая 2019
Политика
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На 10 утра 20 мая Зеленский придет в Раду и принесет там присягу / фото УНИАН

Об этом сообщает "Украинская правда".

На 10 утра 20 мая Зеленский приходит в Раду и принесет там присягу. Далее он пешком переходит в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.

Перед приемом в Мариинке ему военные должны присягнуть как главнокомандующему.

После этого Зеленский отправится на Банковую, где будет проводить двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

Вечеринок или неформальных фуршетов не планируется.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принятию присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

Представитель МИД Екатерина Зеленко в комментарии УНИАН сообщила, что инаугурацию победителя выборов президента Владимира Зеленского 20 мая посетят президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймондс Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте, Грузии Саломе Зурабишвили, Венгрии Янош Адер и премьер-министр Молдовы Павел Филип, делегацию Российской Федерации не приглашали.

Также спикер сказала, что ожидается участие вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича, делегацию НАТО возглавит помощник генерального секретаря Алехандро Альваргонсалес.

"От Молдовы имеем подтверждение относительно премьер-министра, будет представлять Павел Филип. От Словацкой Республики будет вице-премьер-министр Рихард Раши", - сообщила Зеленко.

Также на церемонию прибудут представители правительств и парламентов государств Европейского Союза, "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и послы иностранных государств.

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Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский