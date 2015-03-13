ОБСЕ зафиксировала вчерашний танковый обстрел Широкино

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии по 12 марта, опубликованном в пятницу.

Представители миссии отмечают, что наблюдали за визитом членов Совместного центра по контролю и координации по соблюдению режима прекращения огня до Донецкого аэропорта (10 км на северо-запад от центра Донецка). Находясь в 180 метрах на юго-восток от центрального входа до нового терминала Донецкого аэропорта, наблюдатели ОБСЕ услышали 90 взрывов.

Наблюдатели миссии не смогли определить тип оружия, из которого стреляли, а также цель, по которой велся обстрел. Также отмечается, что представители СММ слышали пролет над Донецким аэропортом противотанковых управляемых ракет.

Кроме того, в 07.15 специальная мониторинговая миссия слышала в поселке Бердянское (подконтрольное Украине, 18 км на восток от Мариуполя) встречный огонь из стрелкового оружия, который велся в основном с восточного и западного направлений. “Очень скоро перестрелка стала интенсивнее с обеих сторон, с привлечением огня из минометов, танков, зенитных установок и тяжелых пулеметов”, - говорится в отчете.

Читайте такжеОбстрел боевиками Широкино: ранены трое военнослужащихНаблюдатели слышали минометные обстрелы калибра от 82 мм до 120 мм. Огонь, по данным миссии, велся с западного направления в сторону восточного и северо-восточного направления. Также они слышали 15 обстрелов из танков с северо-восточного направления в сторону юго-восточного направления, в направлении Широкиного (20 км на восток от Мариуполя). В ОБСЕ отмечают, что как входной, так и выходной огонь продолжался до 13:00. Наблюдатели видели два танка Т-64, размещенных примерно в 600 метрах на северо-восток от места расположения наблюдателей. По словам наблюдателей, указанные танки совершили более 20 обстрелов в направлении Широкино.