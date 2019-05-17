ЕС может запретить въезд украинцам с российскими паспортами

По его словам, послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины.

В ЕС рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию тем гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил брюссельський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Eu ambassadors discussed the issue of #Russia handing out passports in east #Ukraine. 7 member states want sanctions, so long way to go to achieve unanimity. But they have instructed the commission to look into if ppl with these passports can be stopped from entering the EU. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 17, 2019

Читайте такжеПервый замглавы АП подал в отставку – СМИПо его словам, послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - сообщил журналист.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. По информации Йозвяка, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.