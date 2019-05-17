цей матеріал доступний українською

ЕС может запретить въезд украинцам с российскими паспортами

11:48, 17 мая 2019
Политика
896 0
7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции / фото УНИАН

В ЕС рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию тем гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил брюссельський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Читайте такжеПервый замглавы АП подал в отставку – СМИПо его словам, послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - сообщил журналист.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. По информации Йозвяка, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евросоюз#паспорт