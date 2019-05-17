Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

В указе говорится об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Указ под номером 228 опубликован на сайте президента.

В нем говорится об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю:

1. Образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины (далее - Организационный комитет).

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Утвердить персональный состав Организационного комитета.

Организационному комитету в двухдневный срок утвердить план относительно организации и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

2. Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, и решение вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

3. Министерству внутренних дел Украины принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

4. Кабинета Министров Украины, Государственному управлению делами осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

5. Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины.

6. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Как сообщал УНИАН, 16 мая, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.