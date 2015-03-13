Главари боевиков пожаловались Меркель и Олланду на Киев

11:23, 13 марта 2015
Политика
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Главари непризнанных «республик» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко обратились к президенту Франции Франсуа Олланду и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой «надавить» на Киев.

REUTERS

«Мы вынуждены обратиться к вам, как к гарантам минских договоренностей, с просьбой оказать давление на Украину, вплоть до введения персональных и экономических санкций, для принуждения ее руководства к выполнению Комплекса мер, утвержденного контактной группой 12 февраля сего года в Минске при Вашем активном участии», - говорится в заявлении боевиков, передает Русская служба Би-би-си.

По мнению представителей боевиков, власти Украины «срывают график отвода тяжелых вооружений».

Помимо этого, в обращении высказана просьба запретить въезд в Евросоюз ряду украинских лидеров, в числе которых премьер-министр страны Арсений Яценюк, министр обороны Степан Полторак и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, Минскими договоренностям от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отведет технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений террористами.

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