Боевики 20 раз в течение дня обстреляли позиции сил АТО - Стельмах
23:35, 05 марта 2015Война
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Спикер сил АТО Анатолий Стельмах сообщил, что в течение дня противник более 20 раз нарушал режим тишины
REUTERS
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
"В течение дня противник более 20 раз нарушал режим тишины. Так, из гранатометов и минометов четыре раза обстреляли Пески, трижды - Николаевку, дважды - Опытное. По Авдеевке противник вел огонь из зенитных установок", - сообщил Стельмах.
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По его словам, наибольшее напряжение наблюдалось на Донецком направлении.
"Вблизи поселка Николаевка около 12 часов противник применил БМП против сил АТО. А с 14-й минуты почти 40 минут безуспешно атаковал опорный пункт сил АТО", - сообщил Стельмах. По его словам, атака была отбита украинскими военными.
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