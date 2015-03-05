Боевики 20 раз в течение дня обстреляли позиции сил АТО - Стельмах

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"В течение дня противник более 20 раз нарушал режим тишины. Так, из гранатометов и минометов четыре раза обстреляли Пески, трижды - Николаевку, дважды - Опытное. По Авдеевке противник вел огонь из зенитных установок", - сообщил Стельмах.

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По его словам, наибольшее напряжение наблюдалось на Донецком направлении.

"Вблизи поселка Николаевка около 12 часов противник применил БМП против сил АТО. А с 14-й минуты почти 40 минут безуспешно атаковал опорный пункт сил АТО", - сообщил Стельмах. По его словам, атака была отбита украинскими военными.