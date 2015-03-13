США настаивают на миссии ОБСЕ в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба представительства США в ОБСЕ. "Посол Бэер призвал Украину, Россию и поддерживаемых Россией сепаратистов гарантировать, чтобы члены специальной мониторинговой миссии имели беспрепятственный доступ по всей территории Украины, в том числе имели доступ в Крым, а также гарантировали безопасность и защиту наблюдателям, когда они выполняют свои обязанности", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем сказано, что США вновь подтверждают свою твердую приверженность украинскому суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины и призывают стороны к полному выполнению минских договоренностей.