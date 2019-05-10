Полозов рассказал о состоянии здоровья трех раненых пленных моряков

У Василия Сороки после снятия гипса с руки функция руки так и не восстановилась, касательно Андрея Эйдера и Андрея Артеменко адвокаты будут добиваться получения возможности проведения дополнительного независимого обследования.

Российский адвокат Николай Полозов рассказал о состоянии здоровья трех раненных украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки.

Об этом Полозов сообщил журналистам на брифинге в Гамбурге после устных слушаний в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу об иммунитетах трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

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"У большинства из военнопленных моряков состояние удовлетворительное. Между праздниками в России их проведали консулы и наши адковаты. Конечно, у нас до сих пор вызывают опасения состояние здоровья раненных военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. У Василия Сороки сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора ему не дают в надлежащей степени и мере реабилитацию, восстановление функции руки", - заявил Полозов.

"Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы в отношении двух других военнопленных раненных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются неизвлеченные осколки в телах. Пока эти действия российские власти не выполняют", - отметил адвокат.

При этом украинских медиков к военнопленным не допускают. В то же время проводятся активные следственные действия по отношению к украинским морякам.

Полозов добавил, что вплоть до вчерашнего дня российские следователи знакомили адвокатов и военнопленных с новыми постановлениями о назначении экспертизы, так называемые ситуационные экспертизы.

"Фактически этой экспертизой следствие пытается подменить решение суда, поскольку экспертам предлагается оценивать доказательства и обсуждать правовую сторону вопроса, что недопустимо", - указал Полозов и сообщил, что все адвокаты выступали против проведения экспертизы.

По его словам, во второй половине мая планируется проведения слушаний в апелляционной инстанции на продление меры пресечения по жалобам, поданых в апреле.

Кроме того, сторона защиты ожидает, что во второй половине мая состоится ознакомление военнопленных и адвокатов с уже проведенными экспертизами.