Порошенко назначил судей Верховного суда (видео)

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что отныне Верховный суд будет работать практически в полном составе.

Президент Украины Петр Порошенко назначил еще 75 судей Кассационного административного суда, Кассационного хозяйственного суда, Кассационного уголовного суда и Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Церемония приведения судей к присяге транслировалась на странице Порошенко в Facebook.

Текст указа огласил заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

Согласно документу, Порошенко назначил 25 судей в Кассационный админсуд, 15 - в Кассационный суд, 13 – в Кассационный уголовный суд и 22 – в Кассационный гражданский суд.

После этого состоялась церемония принесения присяги судьями, назначенными на должность судьи впервые.

Перед началом церемонии Порошенко подчеркнул, что отныне Верховный суд будет работать практически в полном составе.

Он подчеркнул, что суд ежедневно выносит решения, в том числе и те, которые касаются президента, правительства, парламента.

Читайте такжеСМИ назвали претендентов на пост главы Антикоррупционного суда

«Сегодня Верховный суд является образцом для других судов - и по открытости, и по коммуникациям с журналистами, обществом, и по языку судебных решений. Да, судебные решения могут и должны быть понятны человеку без юридического образования», - отметил глава государства.

По его словам, за полтора года работы Верховный суд действительно прошел чрезвычайный путь, и темп был сверхскоростным.

«Именно поэтому, подчеркиваю, мы имеем положительные результаты. Верховный суд является примером для судебной системы как по содержанию решений, так и по интенсивности работы», - добавил Порошенко.

Президент подчеркнул, что суды должны выполнить много задач.

«Немалое их количество лежит на плечах судей Верховного суда. Это и обеспечение единства и прогнозируемости судебной практики, и завершение рассмотрения многотысячных остатков дел, решений по которым уже заждались наши граждане. И, прежде всего, это защита прав и свобод граждан - простого человека, того, что пришел в суд искать защиту и справедливость. И Верховный суд - это последний и главный рубеж верховенства права в нашей стране», - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал быть достойными высокого звания судьи, быть человечными и справедливыми.

«Только так мы построим справедливую правовую Украину, где закон - един для всех и важнее всего», - уверен Порошенко.

Справка УНИАН. 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

10 ноября 2017 года президент назначил судей обновленного Верховного суда. 11 ноября судьи в присутствии президента приняли присягу.

15 декабря 2017 года новый Верховный суд начал работу.