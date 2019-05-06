Янукович хочет через суд лишить лицензии своего госадвоката

Бывший беглый президент просит суд отменить решение ВКДКА, которая не нашла нарушений в действиях адвоката из Центра бесплатной правовой помощи, защищавшего Януковича по одному из дел Майдана.

Бывший беглый президент Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском против Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно - лишению его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины. В настоящее время изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу", - говорится в сообщении.

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В комментарии УНИАН Ангелин рассказал, что еще в феврале 2018 года по так называемому "большому делу Майдана" он был назначен Печерским районным судом Киева адвокатом Януковича на безвозмездной основе из-за того, что в суд не являлись его адвокаты по договору. Ангелин добавил, что представлял интересы Януковича всего два заседания, после чего в дело вернулись его адвокаты по договору, а он, соответственно, вышел из дела.

Однако после этого, по словам адвоката, на него поступила жалоба в Киевскую квалификационно-дисциплинарную комиссии адвокатуры, которая решила его отстранить от занятия адвокатской деятельностью. Решение Киевской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Агнелин обжаловал в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, которая признала, что оснований для увольнения Ангелина нет.

Сейчас же это решение Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Янукович хочет отменить в суде.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Обвинение просило суд признать Януковича виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы. От обжалования со своей стороны прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.