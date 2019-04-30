Адвокат Зеленского: новому президенту после инаугурации стоит ехать на Львовщину
Избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому свою первую поездку лучше осуществить на Львовщину, которая единственная из всех областей проголосовала за его оппонента – Петра Порошенко.
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Такое мнение в интервью "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" выразил один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан, передает издание «Сегодня».
Юрист отметил, что не знает, куда именно поедет Зеленский после инаугурации.
"Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды – первая поездка должна быть во Львов – это единственная область, которая не стала "зеленой". И правильно было бы поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента", – отметил он.