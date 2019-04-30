цей матеріал доступний українською

Адвокат Зеленского: новому президенту после инаугурации стоит ехать на Львовщину

04:29, 30 апреля 2019
Политика
231 0
Андрей Богдан стал одним из самых заметных членов команды Зеленского / фото УНИАН

Избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому свою первую поездку лучше осуществить на Львовщину, которая единственная из всех областей проголосовала за его оппонента – Петра Порошенко.

Читайте также"Кремль в шоке": российский политтехнолог объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского

Такое мнение в интервью "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" выразил один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан, передает издание «Сегодня».

Юрист отметил, что не знает, куда именно поедет Зеленский после инаугурации.

"Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды – первая поездка должна быть во Львов – это единственная область, которая не стала "зеленой". И правильно было бы поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента", – отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #Владимир Зеленский