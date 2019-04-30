Адвокат Зеленского: новому президенту после инаугурации стоит ехать на Львовщину

Юрист отметил, что не знает, куда именно поедет Зеленский после инаугурации.

Избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому свою первую поездку лучше осуществить на Львовщину, которая единственная из всех областей проголосовала за его оппонента – Петра Порошенко.

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Такое мнение в интервью "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" выразил один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан, передает издание «Сегодня».

Юрист отметил, что не знает, куда именно поедет Зеленский после инаугурации.

"Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды – первая поездка должна быть во Львов – это единственная область, которая не стала "зеленой". И правильно было бы поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента", – отметил он.