Будущего нет: астролог оценил шансы Порошенко снова стать президентом

К выборам в октябре Порошенко растеряет остатки своего рейтинга, утверждает астролог.

У президента Петра Порошенко после ухода с поста практически нет шансов вернуться во власть. Хоть он и обещает вернуться к власти через год, в его гороскопе таких предпосылок нет.

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Как сообщает «Главред», такое предсказание в отношении главы государства сделал астролог Влад Росс.

«Порошенко – самый большой врун из всех украинских президентов, которые у нас были. Он – артист, и он заврался. Вспомните, как он говорил об МВФ, о побежденной коррупции… Потому все эти слова про возвращение через год – это просто бравада, он просто пускает пыль в глаза. Порошенко наверняка понимает, что как политик он уже практически мертв и держится за последнюю соломинку", - отметил он.

При этом астролог советует избранному президенту Зеленскому не делать досрочных парламентских выборов, а подождать до осени и "пустить, таким образом, по ветру прах политика Порошенко".

"К выборам в октябре Порошенко растеряет остатки своего рейтинга. У Порошенко нет политического будущего. Уже совсем скоро все будут от него отворачиваться и открещиваться, как в свое время от Кучмы, Ющенко и Кравчука после их фиаско. К тому же, в гороскопе Порошенко нет такого показателя как птица Феникс, который помогает воскреснуть из пепла. Да и сам Порошенко будет токсичен для других политиков", - добавил Росс.

Астролог утверждает, что Порошенко уже договорился с США о своей неприкосновенности.

"При новом президенте будут сажать всех, кроме Порошенко. Это единственное, что смог выжать Порошенко. Как известно, в ночь перед выборами был суд, которые намеревался не допустить Зеленского к участию во втором туре. По моей информации, в суд позвонили американцы и сказали, что решение нужно принимать в пользу Зеленского и допустить его к выборам, но с условием, что новая власть не будет трогать Порошенко. В противном случае во втором туре в день голосования в бюллетене остался бы только один кандидат – Порошенко. Такая внутренняя информация. Но я думаю, что это временно, и рано или поздно Порошенко попытаются привлечь к ответственности.", - сказал он.

По мнению специалиста, даже оставаясь на свободе, Порошенко вряд ли получит какой-либо серьезный государственный пост.

"Стать вновь президентом у Порошенко однозначно нет никакой перспективы. Никогда ему больше не быть главой государства – ни в 2024 году на следующих выборах, ни в случае импичмента Зеленского. Если будут досрочные выборы в Раду, то Порошенко со своей политической силой может туда попасть, а вот осенью у него не будет никаких шансов. Осенью все голоса Порошенко соберут Вакарчук и Гриценко", - заключил он.

Ранее Влад Росс назвал фатальную дату для инаугурации Зеленского.