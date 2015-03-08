Правозащитница рассказала о симптомах, из-за которых Савченко приостановила голодовку

Об этом сообщила в блоге журналистка, член ОНК Москвы и Совета по правам человека при президенте РФ Елена Масюк.

"Сегодня (07.03.15) Надежда сообщила нам, членам ОНК Москвы - Александру Куликовскому и мне, что она приостановила голодовку, но не отказывается от нее окончательно. Причина приостановки - резкое ухудшение состояния здоровья на протяжении последних четырех дней голодовки", - написала Масюк.

Читайте такжеАдвокаты Савченко планируют запустить новую международную процедуру для ее освобождения По ее словам, у Савченко наблюдались продолжительная сильная рвота и спазмы.

"Кроме того, в последнее время Надежда стала терять ориентацию в пространстве, при ходьбе ее бросало из стороны в сторону, нарушилась моторика - было даже трудно что-то написать, руки не слушались", - рассказала Масюк.

Также она написала, что Савченко продолжает пить бульон, употребляет соки и питательную витаминную смесь Нутризон.