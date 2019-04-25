Зеленский украинизировался в Facebook

Победитель президентских выборов сменил имя в соцсети с русскоязычного на украиноязычный вариант.

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сменил имя на своей странице в Facebook.

Русскоязычную версию своего имени "Владимир Зеленский" будущий президент изменил на украинский вариант "Володимир Зеленський".

Пресс-секретарь Зеленского Ирина Победеносцева рассказала, что на это его вдохновили подписчики, сообщает "Громадське".

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"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента", - отметила Победеносцева.

Она добавила, что это все же личная страница Зеленского и вскоре будет создана новая, которая будет называться «Владимир Зеленский Президент Украины».

В пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.