Эксперт спрогнозировала будущее Порошенко в украинской политике

Эксперт не исключил, что Порошенко может добиться успеха на парламентских выборах.

Президент Украины Петр Порошенко после поражения на выборах и ухода с поста главы государства может стать лидером правоцентристской оппозиции в Верховной Раде.

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Такое мнение выразила политический эксперт Ирина Верещук, комментируя итоги президентских выборов в Украине, передает «Обозреватель».

На вопрос, что теперь будет делать Порошенко, эксперт ответила: "Будет переформатировать свою политическую силу. Он будет искать союзников и партнеров, которые помогут ему войти в парламент. В парламентско-президентской республике, не забываем. Он станет в парламенте силой".

Верещук не исключил, что Порошенко может добиться успеха на парламентских выборах, "если найдет себе союзников, которые его поддерживают не словом, а делом, которые будут работать на победу, признают в нем лидера парламентской фракции".

"Я думаю, они зайдут в Раду с немалым количеством голосов, если он будет вести свою политическую линию. Он имеет много сторонников, имеет сторонников на западе Украины, в центре. Все, кто против пророссийского вектора развития, будут объединяться вокруг правоцентристов", – считает эксперт.