Осваивает новую профессию: Порошенко поделился результатом первой операторской работы (видео)

Порошенко опубликовал видео с балкона АП.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео, которое снимал с балкона Администрации президента, когда под ее стенами происходила акция "Спасибо, Петр".

Видео он опубликовал в своем Twitter.

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"Меня искренне поразило, как много людей пришли на Банковую. Ваши сердца, слова поддержки и вдохновенные лица греют и придают сил. Это было проникновенно до мурашек. Не удержался – и делюсь с вами видео, которое снял с балкона", - написал Порошенко.

Напомним, 22 вечером возле администрации президента состоялась акция благодарности и прощания с действующим президентом "Спасибо, Петр". Сам Порошенко спустился к людям и пообещал, что вернется на Банковую через пять лет.