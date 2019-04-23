Осваивает новую профессию: Порошенко поделился результатом первой операторской работы (видео)

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Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео, которое снимал с балкона Администрации президента, когда под ее стенами происходила акция "Спасибо, Петр".
Видео он опубликовал в своем Twitter.
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"Меня искренне поразило, как много людей пришли на Банковую. Ваши сердца, слова поддержки и вдохновенные лица греют и придают сил. Это было проникновенно до мурашек. Не удержался – и делюсь с вами видео, которое снял с балкона", - написал Порошенко.
Напомним, 22 вечером возле администрации президента состоялась акция благодарности и прощания с действующим президентом "Спасибо, Петр". Сам Порошенко спустился к людям и пообещал, что вернется на Банковую через пять лет.
Меня искренне поразило, как много людей пришли на Банковую. Ваши сердца, слова поддержки и вдохновенные лица греют и придают силы. Это было проникновенно до мурашек.— Петр Порошенко (@poroshenko) April 22, 2019
Не удержался – и делюсь с вами видео, которое снял с балкона.
Какие же вы замечательные! 🙂 pic.twitter.com/Ai9Ap5GxER