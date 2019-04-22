Дипломат спрогнозировал перспективы Порошенко в оппозиции

Эксперт считает, что если Петр Порошенко не смог создать сильную команду, которая бы победила, будучи при власти, то вряд ли он сможет это сделать, пребывая в оппозиции.

Петр Порошенко имеет далеко не такие радужные перспективы в качестве украинского политика-оппозиционера, как то, вероятно, видится ему и его окружению.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал Богдан Яременко − дипломат, глава Фонда "Майдан иностранных дел".

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"Порошенко заявил, что не уйдет из политики. Я вижу намерения, но не вижу у него команды, с которой можно стать оппозицией или политическим движением, у которого есть перспективы. Торговцы не склонны становиться в оппозицию к власти, они будут договариваться. И, к сожалению, его политическая команда - это в основном бизнес-партнеры. Или политики, которые почувствовав слабину, просто кинут его и найдут себя в других лагерях", - отметил Яременко.

"Опыт и деньги у Петра Алексеевича есть, но если он не смог создать такую сильную команду, которая бы победила, будучи при власти, то у меня очень больше сомнения, что она сможет это сделать, пребывая в оппозиции", − добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 99% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46%.