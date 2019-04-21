Зеленский хочет перенести Администрацию президента под Киев

Владимир Зеленский хочет также сократить штат Администрации.

Зеленский планирует сократить Администрацию президента и перенести ее под Киев.

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Об этом на брифинге заявил Владимир Зеленский, который по данным экзит-полов победил на выборах президента, передает Еспресо.TV.

Он ответил на вопрос о вероятном переносе Администрации президента на Банковой в Киеве.

"Да, мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где это место. Место должно быть открытое. Как вам это место?( штаб - ред.). А, маленькое. Да, мы очень хотим сократить АП. Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева", - заявил Зеленский.