Суд относительно запрета рекламы российского агрессора

Суббота, 20 апреля в 10:00 – состоится Апелляционный суд против Центральной избирательной комиссии и команды Петра Порошенко относительно агитационного материала с изображением. Путина.

По инициативе политической партии «Национальный Корпус» к судебной ответственности будут привлекаться все виновные в размещении в агитационных материалах Петра Порошенко изображение главаря страны-агрессора.

Согласно действующему законодательству:

1. Согласно второй части статьи 58 Закона Украины «О выборах Президента Украины» предусмотренной формой агитацией является размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы.

2. Часть первая статьи 64 Закона Украины «О выборах Президента Украины» предусматривает запрет участия лиц, которые не являются гражданами Украины, во всех формах предвыборной агитации.

3. Постановлением Верховной Рады Украины от 27 января 2015 г. №129-VIII, Российская Федерация признана страной-агрессором, а высшие должностные лица РФ — лица, которые имеют влияние на совершение военного и общественного преступлений на территории Украины.

Приглашаем всех неравнодушных украинцев, представителей СМИ присоединиться к судебному делу.

Сбор в 10:00 в Верховном административном суде (Кассационный административный суд) по адресу: ул. Московская 8, корпус 5.

По всем вопросам и сотрудничеству обращайтесь по телефону пресс-службы Национального Корпуса: 093 723 59 26 (Роман).

Присоединяйтесь к нам в Facebook: https://www.facebook.com/events/841456549533001

Достойный президент не позволил бы себе «позировать» на билбордах рядом с человеком, которого вся страна считает врагом и украинофобом!