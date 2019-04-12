Порошенко прибыл в Германию для встречи с Меркель

Также ожидается, что Порошенко сегодня во Франции встретится с Макроном.

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сказано на странице президента в Facebook, около 10.30 по киевскому времени Порошенко «начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия».

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля Меркель по телефону поздравила главу украинского государства Порошенко с выходом во второй тур выборов президента.

5 апреля стало известно, что Порошенко 12 апреля осуществит визит в Германию по приглашению Меркель. Также ожидается, что Порошенко сегодня же посетит Францию для встречи с президентом этой страны Эмануэлем Макроном.

Кроме того, у Макрона на сегодня запланирована встреча с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.