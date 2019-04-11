"Обнаглели": Лукашенко жестко высказался в адрес России
12:05, 11 апреля 2019Политика
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По словам президента Белоруссии, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров.
Александр Лукашенко / REUTERS
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия России с санкциями.
Он осудил введенные Россией ограничения на ввоз яблок из Белоруссии, передает БелТА.
«Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко.
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По словам президента Белоруссии, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров.
«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — заявил Лукашенко.
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