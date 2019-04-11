"Обнаглели": Лукашенко жестко высказался в адрес России

По словам президента Белоруссии, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия России с санкциями.

Он осудил введенные Россией ограничения на ввоз яблок из Белоруссии, передает БелТА.

«Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко.

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По словам президента Белоруссии, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров.

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — заявил Лукашенко.