Холодницкий: Сытник саботирует следствие по "Укроборонпрому"

Холодницкий добавил, что жалобу с выявленными нарушениями направили на той неделе в Совет общественного контроля.

Детективы НАБУ саботируют расследование дел о хищениях в оборонной сфере

Об этом Назар Холодницкий заявил журналистам, сообщает Depo.ua.

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры заявил по поводу расследования дел о хищениях в оборонке: "Мы заслушали все производства, их около 15 у детективов НАБУ. Фактически во всех делах мы увидели то, что следствие саботируется".

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Холодницкий добавил, что жалобу с выявленными нарушениями направили на той неделе в Совет общественного контроля: "Ждем их реакции".

Напомним, 3 апреля в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что работники Национального антикоррупционного бюро Украины неоднократно нарушали законодательство во время расследования уголовных производств в отношении хищений в оборонной сфере.