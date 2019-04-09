Холодницкий: Сытник саботирует следствие по "Укроборонпрому"

11:02, 09 апреля 2019
Политика
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В НАБУ саботируют следствие по "Укроборонпрому" / фото УНИАН

Об этом Назар Холодницкий заявил журналистам, сообщает Depo.ua.

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры заявил по поводу расследования дел о хищениях в оборонке: "Мы заслушали все производства, их около 15 у детективов НАБУ. Фактически во всех делах мы увидели то, что следствие саботируется".

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Холодницкий добавил, что жалобу с выявленными нарушениями направили на той неделе в Совет общественного контроля: "Ждем их реакции".

Напомним, 3 апреля в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что работники Национального антикоррупционного бюро Украины неоднократно нарушали законодательство во время расследования уголовных производств в отношении хищений в оборонной сфере.

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Теги: #НАБУ#Укроборонпром