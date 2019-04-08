В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что в случае победы на выборах кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому для мира на Донбассе нужно вести диалог не с Москвой, поскольку это "внутриукраинский конфликт".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что, собственно, президент Путин с самого начала этой истории, он был и оставался сторонником серединного диалога. Кроме того, президент Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное - это не диалог с Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Этот конфликт могут решить сами украинцы, если начнут говорить", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона вести переговоры с Зеленским для установления мира на Донбассе.

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При этом Песков добавил, что это не означает, что переговоры по этому вопросу между Москвой и Киевом не будут проводиться.

"Вовсе не значит. Вы знаете, в целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма чёткая и недвусмысленная и решительная, но президент Путин всегда был и остаётся сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня", - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админработе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.