Кернес подчеркивает, что не считает Россию страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга после сессии Харьковского горсовета.

Он обратил внимание на то, что депутаты Харьковского горсовета отказались включать вопрос о признании России страной-агрессором в повестку дня. «Я считаю, что такие вопросы в сессионный зал местного органа власти не должны выноситься. Это в Верховной Раде политически мотивированные решения выносятся. Я считаю, что это постановление Верховной Рады намного выше, чем наше решение. Поэтому нет смысла будоражить ситуацию», - сказал Кернес.

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«Моя личная позиция, я говорил, я не считаю Россию страной-агрессором. Но я считаю, что Харьков – это Украина, и я за целостность нашей страны», - сказал Кернес.

Как ранее сообщал УНИАН, Киевская городская рада отказалась включить в повестку дня проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором.

Кернес подчеркнул, что не является компетенцией Харьковского городского совета голосовать за политические решения. Кроме того, мэр подчеркнул, что включение вопроса в повестку дня без рассмотрения на комиссиях будет противоречить регламенту. "Я хочу, чтобы такие вопросы, очень политические здесь не рассматривались", - подчеркнул Геннадий Кернес.