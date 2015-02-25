Кернес подчеркивает, что не считает Россию страной-агрессором
Харьковский городской голова Геннадий Кернес вновь подчеркивает, что не считает Россию страной-агрессором, однако отмечает, что Харьков является частью Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга после сессии Харьковского горсовета.
Он обратил внимание на то, что депутаты Харьковского горсовета отказались включать вопрос о признании России страной-агрессором в повестку дня. «Я считаю, что такие вопросы в сессионный зал местного органа власти не должны выноситься. Это в Верховной Раде политически мотивированные решения выносятся. Я считаю, что это постановление Верховной Рады намного выше, чем наше решение. Поэтому нет смысла будоражить ситуацию», - сказал Кернес.
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«Моя личная позиция, я говорил, я не считаю Россию страной-агрессором. Но я считаю, что Харьков – это Украина, и я за целостность нашей страны», - сказал Кернес.
Как ранее сообщал УНИАН, Киевская городская рада отказалась включить в повестку дня проект решения о признании Российской Федерации страной-агрессором.
Кернес подчеркнул, что не является компетенцией Харьковского городского совета голосовать за политические решения. Кроме того, мэр подчеркнул, что включение вопроса в повестку дня без рассмотрения на комиссиях будет противоречить регламенту. "Я хочу, чтобы такие вопросы, очень политические здесь не рассматривались", - подчеркнул Геннадий Кернес.