Читатели УНИАН считают, что боевики вместо мира начнут наступление на Мариуполь - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на странице УНИАН ВКонтакте 23-24 февраля 2015 года.

Согласно с ними, так считает 73,9% участников опроса (1 656).

Лишь 10,4% (234) ожидают, что огонь действительно будет прекращен и конфликт станет "замороженным".

Читайте такжеЧитатели УНИАН считают перемирие игрой России и затягиванием времени - опросЕще меньше (8,7%, 195 участников) считают, что бои будут прекращены до окончания весенней распутицы, и 7% (156) убеждены, что бои утихнут где-то на месяц, пока стороны не перегрупируют силы.

Всего в опросе принял участие 2 241 пользователь соцсети ВКонтакте.