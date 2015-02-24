Читатели УНИАН считают, что боевики вместо мира начнут наступление на Мариуполь - опрос
16:25, 24 февраля 2015Политика
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Абсолютное большинство читателей страницы УНИАН ВКонтакте считает, что в ближайшее время боевики начнут наступление на Мариуполь или Артемовск.
От боевиков ждут только дальнейшей агрессии / Фото 0629
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на странице УНИАН ВКонтакте 23-24 февраля 2015 года.
Согласно с ними, так считает 73,9% участников опроса (1 656).
Лишь 10,4% (234) ожидают, что огонь действительно будет прекращен и конфликт станет "замороженным".
Читайте такжеЧитатели УНИАН считают перемирие игрой России и затягиванием времени - опросЕще меньше (8,7%, 195 участников) считают, что бои будут прекращены до окончания весенней распутицы, и 7% (156) убеждены, что бои утихнут где-то на месяц, пока стороны не перегрупируют силы.
Всего в опросе принял участие 2 241 пользователь соцсети ВКонтакте.
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