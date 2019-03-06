СНБО должно определить порядок поставки деталей для предприятий «оборонки» с территории РФ - Луценко

По словам генпрокурора, не все детали военной техники можно производить в Украине.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает отдельным закрытым решением СНБО определить порядок поставки необходимых деталей для предприятий государственного концерна «Укроборонпром» с территории РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«Мое предложение сводится к следующему - предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами, их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, если бы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий. Тогда мы будем спокойно говорить обществу, что эта работа нужна, потому что это очевидно», - заявил он, добавив, что не все детали можно изготавливать в Украине, но с другой стороны все находится под полным контролем государственных уполномоченных структур и правоохранительных органов.

«Вместо 5770 поставщиков мы бы имели, условно говоря, 20 поставщиков с рискованных территорий, которые находятся полностью под контролем всех уполномоченных на это государственных органов», - добавил генпрокурор.