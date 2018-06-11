Фото : УНИАН

Неделя в цифрах

Маргарита Андреева
12:09, 22 февраля 2015
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1 дело экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, Апелляционный суд рассмотрит для определения подсудности, 1,8 млнгривен выделил Кабмин для выплаты разовой денежной помощи пострадавшим во время акций протеста в 2013-2014 гг, пропавшими без вести считаются, как минимум, 27 майдановцев.

Фото : УНИАН

1 дело бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Сергея Зинченко и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, коллегия судей Печерского районного суда Киева приняла решение передать в Апелляционный суд для определения подсудности

NASA

1 украинец попал в сотню кандидатов, прошедших отбор компании MarsOne для полетов на Марс. В качестве претендентов на участие в полете на Красную планету компания выбрала 50 мужчин и 50 женщин. В кастинге участвовали более 165 тысяч человек, но только 24 смогут полететь на Марс. 

Фото Ярослава Дебелого

3 украинских телеканала - Tonis (ООО «Телеканал "Тонис"»), Business (ООО «ТРК "Погода ТВ"») и Dobro (ООО «ТРК "Новыекоммуникации"») – по данным Генеральной прокуратуры Украины, опосредованно принадлежат сыну бывшего президента Украины Александру Януковичу, сообщают в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. 

12 шахт планирует закрыть и законсервировать в текущем году Минэнергоугля. Под сокращение попадет около 10 000 человек из 52 000 шахеров. По словам министра Владимира Демчишина, сокращатьбудут в основномпенсионеров. Одновременноминистерствособираетсяискатьвариантытрудоустройствасокращенныхспециалистов в другиепроекты, в частности, в реконструкциюжилищно-коммунальногохозяйства.

Фото : УНИАН

18 бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины высшего ранга, из которых большинство находится в розыске, Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения за преступления против Майдана

20% экономического потенциала Украины уничтожила война на востоке страны, сообщил советник премьер-министра Даниил Лубкивский. Сокращение объемов промышленной продукции за 2014 год составило в целом по Украине более 10%. В том числе, в Донецкой области - более 30%, в Луганской - более 40%. 

Фото УНИАН

21,7 гривен за доллар – такой курс в 2015 году правительство закладывает в государственный бюджет Украины по итогам переговоров с Международным валютным фондом. Тем временем, к концу недели, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 28,80-29,70 гривен за доллар

23 автомобильных, железнодорожных, местных и межгосударственных пунктов пропуска через государственную границу в четырех областях страны – Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской – закрыл Кабинет министров Украины. По решению правительства, пункты закрыты на неопределенный период. 

Фото УНИАН

55 активистов Майдана, по данным общественной организации «Поисковая инициатива Майдана», до сих пор остаются пропавшими без вести. В то же время, согласноданным «ЕвромайданSOS», пропавшими без вести считаются 27 человек. 

85 глав областных управлений органов юстиции прошли тестирование, предложенное Министерством юстиции. По результатам «экзамена» 47 человек вынуждены были оставить свои должности, сообщают в Минюсте. 

Фото УНИАН

90,8% импортированной в январе из Российской Федерации и оплаченной в полном объеме Украиной электроэнергии ушли на нужды неконтролируемых Украиной территорий «ЛНР» (88,5%) и «ДНР» (2,3%) - следует из анализаданных Укрэнерго, государственного диспетчера Объединеннойукраинскойэнергосистемы.

139 украинских воинов, среди которых, как захваченные в Дебальцево, так и «киборги» из Донецкого аэропорта, были освобождены из плена, сообщают в Администрации президента. 

Фото УНИАН

280% на газ и 66% на тепло – такой прогноз повышения цен для населения сделала на текущей неделе глава НБУ Валерия Гонтарева. В свою очередь, министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что повышение тарифов на газ, предусмотренноесогласноновойпрограммесотрудничества с МВФ, будетзначительным, ноегоразмерыпока не определены.

Фото УНИАН

460 гривен в сутки для аренды жилья или гостиничного номера будут выделяться народным депутатам по соответствующему решению регламентного комитета Верховной Рады. Таким образом, каждый депутат, который не имеет киевской прописки, может ежемесячно, в придачу к депутатским выплатам, получать больше 13 000 гривен, независимо от того, действительно ли он использует их для аренды жилья, подсчитали в общественной организации «Честно».

REUTERS

5 617 человек, в том числе, 63 ребенка погибли на востоке Украины, начиная с апреля 2014 года, сообщают в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Кроме того, ранения за этот период получили 13 400 человек, в том числе 159 детей. В то же время, по украинским официальным данным, по состоянию на начало февраля от агрессии России на востоке Украины погибло 5 086 человек, 10 948 были ранены. 

10 000 человек почтили память Небесной сотни в годовщину расстрела силовиками участников акции протеста в центре Киева, на улице Институтской. В то же время, в ГУ МВД Украины в Киеве сообщили, что в траурных мероприятиях участвовали более 4 000 человек. Охрану обеспечивали более 2 000 правоохранителей. 

Фото УНИАН

32 977 единиц боеприпасов были обезврежены подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зоне АТО, начиная с июля 2014 года. Из них артиллерийских снарядов свыше 5 000, минометных мин - более 2 000, боевых гранат и мин - свыше 3000, реактивных боеприпасов - 568, других взрывоопасных предметов - более 21 000. 

Фото: УНИАН

260 000 человек получили временное убежище в России с начала конфликта на Донбассе, сообщают в Федеральной миграционной службе (ФМС) России. 

1 054 249 человек, из-за аннексии Крыма Россией и боевых действий на востоке страны, стали внутренними мигрантами в Украине. Это – 745 249 семей, отмечают в Министерстве социальной политики. 

1 800 000 гривен выделил Кабмин для выплаты разовой денежной помощи гражданам, получившим тяжкие телесные увечья во время массовых акций общественного протеста на Майдане в ноябре 2013 – феврале 2014 годов. 

3 180 000 квадратных метров ям на площади дорожного полотна суммарной протяженностью почти 40 000 км ликвидировали сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в 2014 году. Это составило 66% общей площади деформации. 

3 654 000 гривен залога за экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, который был задержан 14 февраля, внес бывший вице-премьер-министр Борис Колесников. Об этом Ефремов сообщил перед допросом в ГПУ, где ему сообщили о подозрении в разжигании межнационального конфликта. По этому подозрению суд еще не выбрал ему меру пресечения. В то же время, бывшему члену Партии регионов Михаилу Чечетову, который подозревается в злоупотреблении властью и служебном подлоге, прокуратура выдвигает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативо йуплаты залога в размере около 5 млн грн

42 928 900 человек, что на 144 182 человек меньше, чем на конец 2013 года, составило население Украины на конец 2014 года, сообщают в Госстате. 

3 884 000 000 долларов составил профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2014 года. В Госстате отмечают, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. 

Фото УНИАН

8 500 000 000 кубометров газа находятся в подземных газовых хранилищах Украины. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, этого запаса хватит для завершения отопительного сезона. 

12 500 000 000 гривен дополнительных государственных дотаций в 2015 году рассчитывает покрыть Министерство финансов Украины за счет налоговых поступлений от добычи природного газа, а также увеличения цены реализации «голубого топлива» госкомпанией «Укргазвыдобування», которая на сегодняшний день в несколько раз ниже рыночной. 

REUTERS

18 800 000 000 гривен запланировало Министерство обороны на зарплату военным, премии за выполнение задач в зоне проведения АТО и уничтожение вражеской техники, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. 

Маргарита Андреева

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