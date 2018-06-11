Неделя в цифрах

1 дело бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Сергея Зинченко и Павла Аброськина, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, коллегия судей Печерского районного суда Киева приняла решение передать в Апелляционный суд для определения подсудности.

1 украинец попал в сотню кандидатов, прошедших отбор компании MarsOne для полетов на Марс. В качестве претендентов на участие в полете на Красную планету компания выбрала 50 мужчин и 50 женщин. В кастинге участвовали более 165 тысяч человек, но только 24 смогут полететь на Марс.

3 украинских телеканала - Tonis (ООО «Телеканал "Тонис"»), Business (ООО «ТРК "Погода ТВ"») и Dobro (ООО «ТРК "Новыекоммуникации"») – по данным Генеральной прокуратуры Украины, опосредованно принадлежат сыну бывшего президента Украины Александру Януковичу, сообщают в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

12 шахт планирует закрыть и законсервировать в текущем году Минэнергоугля. Под сокращение попадет около 10 000 человек из 52 000 шахеров. По словам министра Владимира Демчишина, сокращатьбудут в основномпенсионеров. Одновременноминистерствособираетсяискатьвариантытрудоустройствасокращенныхспециалистов в другиепроекты, в частности, в реконструкциюжилищно-коммунальногохозяйства.

18 бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины высшего ранга, из которых большинство находится в розыске, Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения за преступления против Майдана.

20% экономического потенциала Украины уничтожила война на востоке страны, сообщил советник премьер-министра Даниил Лубкивский. Сокращение объемов промышленной продукции за 2014 год составило в целом по Украине более 10%. В том числе, в Донецкой области - более 30%, в Луганской - более 40%.

21,7 гривен за доллар – такой курс в 2015 году правительство закладывает в государственный бюджет Украины по итогам переговоров с Международным валютным фондом. Тем временем, к концу недели, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 28,80-29,70 гривен за доллар.

23 автомобильных, железнодорожных, местных и межгосударственных пунктов пропуска через государственную границу в четырех областях страны – Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской – закрыл Кабинет министров Украины. По решению правительства, пункты закрыты на неопределенный период.

55 активистов Майдана, по данным общественной организации «Поисковая инициатива Майдана», до сих пор остаются пропавшими без вести. В то же время, согласноданным «ЕвромайданSOS», пропавшими без вести считаются 27 человек.

85 глав областных управлений органов юстиции прошли тестирование, предложенное Министерством юстиции. По результатам «экзамена» 47 человек вынуждены были оставить свои должности, сообщают в Минюсте.

90,8% импортированной в январе из Российской Федерации и оплаченной в полном объеме Украиной электроэнергии ушли на нужды неконтролируемых Украиной территорий «ЛНР» (88,5%) и «ДНР» (2,3%) - следует из анализаданных Укрэнерго, государственного диспетчера Объединеннойукраинскойэнергосистемы.

139 украинских воинов, среди которых, как захваченные в Дебальцево, так и «киборги» из Донецкого аэропорта, были освобождены из плена, сообщают в Администрации президента.

280% на газ и 66% на тепло – такой прогноз повышения цен для населения сделала на текущей неделе глава НБУ Валерия Гонтарева. В свою очередь, министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что повышение тарифов на газ, предусмотренноесогласноновойпрограммесотрудничества с МВФ, будетзначительным, ноегоразмерыпока не определены.

460 гривен в сутки для аренды жилья или гостиничного номера будут выделяться народным депутатам по соответствующему решению регламентного комитета Верховной Рады. Таким образом, каждый депутат, который не имеет киевской прописки, может ежемесячно, в придачу к депутатским выплатам, получать больше 13 000 гривен, независимо от того, действительно ли он использует их для аренды жилья, подсчитали в общественной организации «Честно».

5 617 человек, в том числе, 63 ребенка погибли на востоке Украины, начиная с апреля 2014 года, сообщают в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Кроме того, ранения за этот период получили 13 400 человек, в том числе 159 детей. В то же время, по украинским официальным данным, по состоянию на начало февраля от агрессии России на востоке Украины погибло 5 086 человек, 10 948 были ранены.

10 000 человек почтили память Небесной сотни в годовщину расстрела силовиками участников акции протеста в центре Киева, на улице Институтской. В то же время, в ГУ МВД Украины в Киеве сообщили, что в траурных мероприятиях участвовали более 4 000 человек. Охрану обеспечивали более 2 000 правоохранителей.

32 977 единиц боеприпасов были обезврежены подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зоне АТО, начиная с июля 2014 года. Из них артиллерийских снарядов свыше 5 000, минометных мин - более 2 000, боевых гранат и мин - свыше 3000, реактивных боеприпасов - 568, других взрывоопасных предметов - более 21 000.

260 000 человек получили временное убежище в России с начала конфликта на Донбассе, сообщают в Федеральной миграционной службе (ФМС) России.

1 054 249 человек, из-за аннексии Крыма Россией и боевых действий на востоке страны, стали внутренними мигрантами в Украине. Это – 745 249 семей, отмечают в Министерстве социальной политики.

1 800 000 гривен выделил Кабмин для выплаты разовой денежной помощи гражданам, получившим тяжкие телесные увечья во время массовых акций общественного протеста на Майдане в ноябре 2013 – феврале 2014 годов.

3 180 000 квадратных метров ям на площади дорожного полотна суммарной протяженностью почти 40 000 км ликвидировали сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в 2014 году. Это составило 66% общей площади деформации.

3 654 000 гривен залога за экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, который был задержан 14 февраля, внес бывший вице-премьер-министр Борис Колесников. Об этом Ефремов сообщил перед допросом в ГПУ, где ему сообщили о подозрении в разжигании межнационального конфликта. По этому подозрению суд еще не выбрал ему меру пресечения. В то же время, бывшему члену Партии регионов Михаилу Чечетову, который подозревается в злоупотреблении властью и служебном подлоге, прокуратура выдвигает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативо йуплаты залога в размере около 5 млн грн.

42 928 900 человек, что на 144 182 человек меньше, чем на конец 2013 года, составило население Украины на конец 2014 года, сообщают в Госстате.

3 884 000 000 долларов составил профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2014 года. В Госстате отмечают, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

8 500 000 000 кубометров газа находятся в подземных газовых хранилищах Украины. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, этого запаса хватит для завершения отопительного сезона.

12 500 000 000 гривен дополнительных государственных дотаций в 2015 году рассчитывает покрыть Министерство финансов Украины за счет налоговых поступлений от добычи природного газа, а также увеличения цены реализации «голубого топлива» госкомпанией «Укргазвыдобування», которая на сегодняшний день в несколько раз ниже рыночной.

18 800 000 000 гривен запланировало Министерство обороны на зарплату военным, премии за выполнение задач в зоне проведения АТО и уничтожение вражеской техники, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Маргарита Андреева