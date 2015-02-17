Официально на востоке погибли более 5 тысяч человек, ранено 11 тысяч - Лубкивский

Об этом сообщил на брифинге в украинском кризисном медиа-центре советник премьер-министра Даниил Лубкивский.

«На начало февраля от агрессии России погибло более 5 тыс. человек, ранены почти 11 тыс.»,- сказал Лубкивский, представляя Черную книгу Кремля.

Книга подготовлена на основе информации, которую предоставляют центральные и местные органы власти Украины. Книга подготовлена на 5 языках: русском, английском, французском, немецком и русском.

«Черная книга Кремля это фактически первый экземпляр, это ориентировочная сводная информация по состоянию на начало февраля»,- сказал Лубкивский.

Читайте такжеВойна уничтожила почти 20% экономического потенциала Украины - ЛубкивскийОн отметил, что, по информации Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, по состоянию на 1 января 2015 года количество погибших участников АТО составляла более 1 тыс. 300 человек, но реальные цифры могут быть намного больше. По состоянию на 2 февраля 2015 года учтено почти 1 млн. человек, которые переместились с временно оккупированной территории Украины и районов, пораженных российскими вооруженными и террористическими силами. Среди временно перемещенных лиц обратилось за медицинской помощью более 103 тыс. человек, из которых 25 тыс. были госпитализированы.

Лубкивский отметил, что ежедневно Украина тратит ориентировочно 100 млн грн. на проведение АТО для защиты от российской агрессии.

В самой книге указано, что на начало февраля от российской агрессии погибло 5 тыс. 86 человек, ранены 10 тыс. 948.

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