Украинский инженер стал претендентом на участие в съемках реалити-шоу на Марсе

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание «Телеграф».

На сайте Mars One размещена короткая презентация потенциального астронавта — 26-летнего украинца по имени Сергей (фамилия не называется). На странице кандидата отмечается, что он давно мечтает о космических путешествиях.

В качестве претендентов на участие в полете на Красную планету компания выбрала 50 мужчин и 50 женщин. В кастинге участвовали более 165 тысяч человек, но только 24 смогут полететь на Марс.

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Mars One — нидерландская компания, основанная Басом Лансдорпом для организации человеческой колонии на Красной планете. В мае 2018 года в рамках проекта планируется отправить к Марсу тестовый модуль, а в середине 2020-х — уже и людей.

Из миссии компания собирается устроить реалити-шоу: все происходящие события Mars One намерена транслировать в режиме реального времени.