Украинский инженер стал претендентом на участие в съемках реалити-шоу на Марсе
Украинец стал одним из 100 кандидатов, прошедших отбор компании Mars One для полетов на Красную планету.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание «Телеграф».
На сайте Mars One размещена короткая презентация потенциального астронавта — 26-летнего украинца по имени Сергей (фамилия не называется). На странице кандидата отмечается, что он давно мечтает о космических путешествиях.
В качестве претендентов на участие в полете на Красную планету компания выбрала 50 мужчин и 50 женщин. В кастинге участвовали более 165 тысяч человек, но только 24 смогут полететь на Марс.
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Mars One — нидерландская компания, основанная Басом Лансдорпом для организации человеческой колонии на Красной планете. В мае 2018 года в рамках проекта планируется отправить к Марсу тестовый модуль, а в середине 2020-х — уже и людей.
Из миссии компания собирается устроить реалити-шоу: все происходящие события Mars One намерена транслировать в режиме реального времени.