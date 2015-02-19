Пропавшими без вести остаются более полусотни активистов Майдана
16:44, 19 февраля 2015Общество
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В списке пропавших без вести до сих пор остаются 55 активистов Майдана.
REUTERS
Об этом сообщила представительница "Поисковой инициативы Майдана" Татьяна Слободян.
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По ее словам, в списке пропавших без вести еще остаются 55 человек. В списке "Поисковой инициативы" есть люди, контакты с родными которых были оборваны в силу разных причин (недействительные номера, вне зоны или же подана некорректная или неполная информация).
При этом, согласно данным "ЕвромайданSOS", пропавшими без вести остаются 27 активистов Майдана.
Судьба пропавших людей во время Евромайдана до сих пор неизвестна
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