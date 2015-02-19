Пропавшими без вести остаются более полусотни активистов Майдана

Об этом сообщила представительница "Поисковой инициативы Майдана" Татьяна Слободян.

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По ее словам, в списке пропавших без вести еще остаются 55 человек. В списке "Поисковой инициативы" есть люди, контакты с родными которых были оборваны в силу разных причин (недействительные номера, вне зоны или же подана некорректная или неполная информация).

При этом, согласно данным "ЕвромайданSOS", пропавшими без вести остаются 27 активистов Майдана.