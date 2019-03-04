Ожидал встречи с цветами: Епифаний назвал главный просчет Путина перед началом агрессии в Украине

Епифаний отметил, что Путин перед войной в Украине учитывал церковный фактор и рассчитывал на встречу с цветами, но украинцы показали ему совсем другую картину.

В Украине, в отличие от России, нет никакого вмешательства государства в дела Церкви.

Об этом предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний рассказал в интервью «Украинской правде».

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По его оценке, РПЦ в России является определенным подразделением государства.

«Кирилл не принимает самостоятельно никаких решений, скажем, в отношении Украины или иностранных вопросов. Они находятся в подчинении российского государства. В Украине этого нет», – сказал Епифаний.

Он отметил, что в ПЦУ хорошие отношения с государством, ведь она поспособствовала, чтобы православные объединились в единой Церкви, потому что это религиозная безопасность государства.

«Я считаю, что Путин, когда принимал решение, идти или не идти войной на Украину, очень обращал внимание на церковный фактор. Патриарх Кирилл же приезжал в Украину несколько раз, собирал определенное количество людей. Иногда их, правда, дорисовывали в photoshop'е. И, видимо, у Путина сложилось впечатление, что он здесь имеет абсолютную поддержку и его будут встречать с цветами. Народ украинский показал ему совершенно другую картину. Но реальная поддержка России была и есть в так называемой УПЦ Московского патриархата», – сказал Епифаний.